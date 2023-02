Incidente stradale a Laterza: tre morti e un ferito

Incidente stradale appena dopo l’uscita di Laterza. Una tragedia visto che il bilancio vede coinvolte 4 persone: tre sono morte mentre una è stata ferita. L’incidente è avvenuto nella prima serata di oggi 3 gennaio 2023.

La dinamica dell’incidente stradale di Laterza

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale di Laterza, in provincia di Taranto. Difatti, non è ancora stato chiarito come i due veicoli coinvolti si sono scontrati frontalmente. A quanto pare, un’automobile e un furgone si sono scontrati frontalmente sulla Strada Statale 7. Non è ancora stato compreso come ciò sia stato possibile. Tuttavia, l’impatto è stato violentissimo e il bilancio fa spavento: delle quattro persone coinvolte, tre sono morte e una è ferita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato la morte delle tre persone e si sono occupati di soccorrere la persona ferita nell’incidente. Sembrerebbe che due persone coinvolte siano morte sul corpo mentre un’altra sia morta poco dopo a causa dei danni subiti dallo scontro frontale tra auto e furgone. Inoltre, sono giunti sul luogo anche i carabinieri della compagnia di Castellaneta e i Vigili del Fuoco. Ovviamente, ora le forze dell’ordine si occuperanno di effettuare i rilievi e di raccogliere maggiori indizi per riuscire a comprendere la dinamica dell’incidente di Laterza.

Strada statale chiusa al traffico

L’incidente fatale nei pressi del comune di Laterza ha provocato tre morti, un ferito e gravi danni alla viabilità. Infatti, la strada è stata chiusa al traffico e diverse auto sono state bloccate sul tratto che stavano percorrendo. Ora gli agenti dovranno effettuare tutti gli esami del caso per poter ricostruire la vicenda e comprendere di più sull’incidente fatale per tre persone.

Per ora i dettagli per realizzare una ricostruzione accurata sono ancora pochi ma nelle prossime ore sicuramente ci saranno aggiornamenti e informazioni che aiuteranno a ricostruire la dinamica dell’incidente.