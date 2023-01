Incidente stradale a Landriano: ciclista investito e ucciso da un camion

Brutto incidente a Landriano, in provincia di Pavia, un ciclista anziano, di 76 anni, è stato travolto e ucciso da un camion intorno alle ore 15 di venerdì 20 gennaio. L’uomo stava tornando da Vidigulfo a Landriano, un percorso che conosceva bene ma che è stato fatale per lui.

Incidente a Landriano, la dinamica

L’uomo si trovava nel tratto di strada che porta da Vidigulfo a Landriano, un percorso spesso trafficato a causa dei numerosi camion che transitano. Proprio uno di questi camion si è rivelato fatale per il 76enne che è stato coinvolto nel brutto incidente in vicinanza di Landriano, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista sarebbe scivolato sul fango presente sull’asfalto e sarebbe caduto a terra. Il fango si sarebbe formato a causa della forte pioggia che nell’ultima settimana avrebbe colpito Pavia e la sua provincia.

Proprio in quel momento, un camion sarebbe passato su di lui, travolgendolo completamente. Sfortuna ha voluto che sull’altra corsia era presente un altro camion, dunque il conducente del veicolo che ha travolto l’uomo non ha potuto allargarsi per evitare l’impatto con il ciclista.

L’arrivo dei soccorsi e la morte dell’uomo

Dopo l’incidente di Landriano, sono stati chiamati i soccorsi per aiutare il ciclista travolto dal camion. Sul luogo sono arrivati i carabinieri di Pavia, un’automedica e un’ambulanza. I soccorritori hanno fatto di tutto per rianimare il ciclista di 76 anni ma purtroppo l’uomo aveva già perso la vita. Infatti, secondo i soccorritori, le ferite riportate dall’uomo erano troppo gravi e l’anziano è morto sul colpo.

A causa di questo incidente, il traffico tra Landriano e Vidigulfo è rimasto a lungo bloccato e si sono formate numerose code. Solo dopo qualche ora la situazione si è normalizzata e gli automobilisti hanno potuto riprendere la loro marcia.