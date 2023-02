Incidente stradale a Furtei, morta un’infermiera di 42 anni: grave un 30enne

Terribile incidente stradale a Furtei, in Sardegna, sulla statale 197. Infatti, nel tratto di strada che va da Furtei a Villamar due auto si sono scontrate e a causa dello scontro una donna di 42 anni, Lucia Virdis, ha perso la vita. L’altro conducente coinvolto nell’incidente, un uomo di 26 anni, è in gravi condizioni ed è stato ricoverato in ospedale.

La dinamica dell’incidente stradale a Furtei

Le due auto, una Peugeot 207 e una Bmw serie 1 si sono scontrate al km 30 della statale 197, ne tratto Furtei-Villamar. Si è trattato di uno scontro tremendo che ha distrutto le due auto. A causa di questo incidente, la donna alla guida della Peugeot, Lucia Virdis di 42 anni, ha perso la vita. Al volante della Bmw c’era invece un ragazzo di 26 anni, Filippo Giuseppe Deidda, che è stato subito soccorso dagli operatori sanitari accorsi sul luogo dell’incidente.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Policnico di Monserrato e ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiara la causa dell’incidente, ma secondo prime ricostruzioni, sembrerebbe che la donna alla guida della Peugeot 207 avrebbe perso il controllo dell’auto, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro la Bmw. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori sanitari, anche i carabinieri di Furtei e di Villamatrona e i vigili del fuoco di Sanluri. I carabinieri procederanno con i rilievi per acquisire più dettagli in merito alla dinamica dell’incidente di Furtei.

I messaggi di dolore per la vittima

Sui social sono stati in tanti a scrivere messaggi di cordoglio per la vittima dell’incidente di Furtei, Lucia Virdis di 42 anni.

In un post si legge: «È proprio vero che la vita è un attimo…un giorno ci sei e l’indomani potremo non esserci più. Riposa in pace stella, porta la tua voglia di vivere e il tuo sorriso in paradiso».