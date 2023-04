Incidente stradale a Esine, frontale tra due auto: morta una donna di 52 anni

Incidente stradale a Esine, in provincia di Brescia. Infatti, c’è stato un terribile scontro frontale tra due auto, lo scontro ha provocato una vittima, una donna di 52 anni e una 39enne ferita grave ma non in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia per completare i rilievi della dinamica.

La dinamica dell’incidente stradale di Esine

Paura, panico, una vittima, Statale chiusa e traffico nel caos lungo le strade della Statale 42. Questo è il bilancio drammatico dell’incidente accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 aprile, sulla Statale 42 nella zona di Esine. Secondo le primissime informazioni ricavate dai testimoni sul posto, verso le 14, due auto, un’utilitaria Citroen e una Volkswagen, si sarebbero tamponate frontalmente. Un impatto devastante e violento che si è dimostrato fatale per la donna di 52 anni che guidava l’utilitaria Citroen: per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare perché ha perso la vita sul colpo. Avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita, la 39enne che guidava la Volkswagen: è stata trasportata in codice rosso tramite eliambulanza al Civile di Brescia. Sul posto, oltre a due ambulanze e all’elicottero del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare le persone dalle lamiere e i carabinieri Radiomobile di Breno. Questi ultimi opereranno per fare luce sulla dinamica del drammatico incidente accaduto questo pomeriggio.

I problemi per la viabilità e la chiusura della strada

Per eseguire tutte le operazioni di soccorso e i rilievi di rito, la Statale 42 è stata chiusa al traffico, dal km 78, in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura della strada statale è fondamentale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente di Esine. Tuttavia, a causa di questo evento sono state segnalate code di chilometri sia in direzione del Sebino che dell’alta Valle Camonica. Rallentamenti e disagi anche sulle strade secondarie.