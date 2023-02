Incidente stradale a Endine Gaiano, tir si ribalta: morto il conducente

Terribile incidente stradale a Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Un tir si è ribaltato e a causa di questo impatto il conducente del veicolo è morto. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 5:20 sulla Strada Statale 42.

La dinamica dell’incidente di Endine Gaiano

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sulla Strada Statale 42 all’altezza di Endine Gaiano sarebbe avvenuto perché il conducente del tir, un uomo di 55 anni, avrebbe perso il controllo del veicolo. Di conseguenza, il tir si è ribaltato sulla strada ma ciò non avrebbe coinvolto altri veicoli. Dunque, stando a quanto si apprende dalle prime informazioni, l’incidente sarebbe stato causato dal conducente stesso.

La cabina del veicolo, dopo la brusca manovra, è terminata in un prato che costeggia la statale. Il rimorchio invece, che trasportava delle bottiglie di acqua minerale, è finito in posizione orizzontale sulla strada, occupando entrambe le carreggiate della statale. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari. Infatti, sul luogo dell’incidente sono arrivate un’automedica e un’autoambulanza per prestare i primi soccorsi. Tuttavia, non c’è stato nulla da fare. L’uomo era in condizioni gravi e, nonostante sia stato allertato l’elicottero del 118 in codice rosso per il trasporto all’ospedale di Brescia, è morto.

La Strada Statale bloccata dopo l’incidente

L’incidente di Endine Gaiano ha provocato problemi anche alla viabilità. Infatti, la Strada Statale 42 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Inoltre, poco dopo l’arrivo dei soccorsi sono stati allertati i carabinieri della stazione di Sovere che si sono recati sul luogo per effettuare i rilievi. Sul luogo sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia stradale e i volontari dei Vigili del fuoco di Lovere.

Ad ogni modo, gli agenti si sono attivati per creare dei percorsi alternativi, così da permettere ai veicoli di non usare la Statale 42 e proseguire per Endine Gaiano sulla via del Lago.