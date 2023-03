Incidente stradale a Custonaci, scontro tra 3 auto: sette morti

Terribile incidente stradale a Custonaci. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 26 marzo, sulla provinciale 16 che dalla Statale 187 conduce alla cittadina vicina a Trapani. Nello scontro sono morte sette persone: quattro uomini e tre donne.

Incidente stradale a Custonaci

Tutte le vittime viaggiavano su una Fiat Doblò e un’Alfa 159 che si sono scontrate frontalmente. A bordo della prima viaggiava una famiglia di Carini (Pa), mentre a bordo della seconda vettura c’era una coppia.

Difficili le operazioni da parte di due squadre di Vigili del Fuoco, quelli di Trapani e Alcamo, intervenute sul luogo dell’incidente. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i corpi delle persone che si trovavano all’interno dei veicoli.

Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polstrada, che hanno compiuto i rilievi di rito per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente, legate quasi certamente all’alta velocità.

La zona dove è avvenuto l’incidente è una delle più importanti del trapanese, apprezzata per il suo mare cristallino e per la spiaggia di San Vito lo Capo. Per questo la strada provinciale 16 è molto trafficata, soprattutto nei week end, e le vittime di questo incidente, provenienti da Palermo ed Erice, erano quasi certamente tra i turisti e gitanti arrivati per trascorrere una bella giornata insieme.

Chi sono le vittime

Le cinque a bordo del Fiat Doblò erano palermitane, tutti parenti. Si tratta di Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, Matteo Schiera, di 72 anni, Danilo Cataldo, di 44 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69 anni.

Le due persone che stavano a bordo dell’Alfa 159 erano invece Vincenzo Cipponeri, 44 anni, di Erice, che era alla guida ed è morto sul colpo, e Maria Pia Giambona, 34enne di Erice deceduta in serata all’ospedale di Trapani.