Incidente stradale a Cerignola, auto contro camion: morto l’automobilista

Incidente spaventoso sulle strade del Foggiano, in Puglia, precisamente a Cerignola. Un 54enne ha perso la vita dopo uno schianto frontale tra la sua vettura e un camion. Sul posto si sono recati gli agenti per ricostruire la vicenda e avere un quadro completo della situazione.

La dinamica del terribile incidente stradale a Cerignola

Drammatico incidente stradale con schianto frontale tra una vettura e un camion lungo la strada provinciale 95 bis, ex statale 98, nel comune di Cerignola. Il bollettino dell’incidente riporta una vittima e i soccorritori sono rimasti senza parole una volta arrivati sul luogo della tragedia. Infatti, dopo il forte impatto, entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, uno sulla parte destra e uno su quella sinistra della carreggiata, con tantissimi danni e molti detriti presenti sull’asfalto. L’auto coinvolta nell’incidente, un’utilitaria Fiat, è stata disintegrata dall’impatto con il mezzo pesante. Nessuna speranza per il 54enne alla guida, che ha perso la vita sul colpo. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere della sua automobile ma quando è stato consegnato ai sanitari del 118 era già troppo tardi e i medici hanno potuto soltanto dichiarare il decesso.

Le immagini spaventose dello scontro e le condizioni del camionista

Sono state scioccanti le immagini giunte dal luogo dell’incidente avvenuto nella prima mattinata di mercoledì sulla strada che collega il comune foggiano di Cerignola con Canosa di Puglia. La vettura era tagliata in due e riconoscibile solo dalla fiancata destra mentre la cabina del mezzo pesante era distrutta e col parabrezza in pezzi. Anche il camionista è rimasto ferito nell’impatto, aiutato dai sanitari che l’hanno dichiarato fuori pericolo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per iniziare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto sulle strade di Cerignola.