Incidente stradale a Cavezzo, scontro frontale: morto un uomo di 60 anni

Grave incidente stradale ieri mattina a Cavezzo in provincia di Modena. Lungo la provinciale, un mezzo cassonato si è scontrato con un’auto nel tratto ed il conducente del furgone è morto sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118: per l’uomo non c’è stato nulla da fare e le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali.

Incidente stradale a Cavezzo: un morto

La vittima si chiama Liliano Ferro e ha perso la vita in un sinistro avvenuto mercoledì 15 febbraio intorno alle 8:30 sulla Strada Provinciale 468 a Ponte Motta di Cavezzo. L’uomo era un operaio di un’azienda della zona. Dalle prime ricostruzioni sulle dinamiche del tragico scontro, sembra che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta. Il violento urto è avvenuto nei pressi di via Cavour, alle porte del paese.

Poco prima delle otto l’autocarro avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a schiantare contro una macchina, una Lexus che procedeva in direzione opposta e guidata da un cittadino di Mirandola. L’uomo alla guida dell’auto ha tentato di schivare il mezzo cassonato finendo contro la pista ciclabile, ma l’impatto è stato violento e il conducente del mezzo ha perso la vita sul colpo. Ferite lievi, invece, per l’autista della Lexus, un uomo di 54 anni che è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara e subito dimesso.

Indagini in corso

Sono giunti sul posto, oltre alla polizia municipale, anche gli operatori del 118 che, riscontrata la gravità delle condizioni dell’uomo, ha allertato anche l’elisoccorso. Ma purtroppo per la vittima non c’è stato niente da fare e gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ancora al vaglio della Polizia Locale di Cavezzo le cause del grave incidente. Le autorità hanno effettuato i rilievi di rito al fine di determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.