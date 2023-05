Incidente stradale a Borgofranco d’Ivrea: morta una donna di 55 anni

Terribile incidente stradale a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino, tra due auto, una Panda e una Fiat Grande Punto. Purtroppo nello scontro una donna di 55 anni di Challand Saint Victor di nome Maria Puglia ha perso la vita sul colpo.

La dinamica dell’incidente stradale di Borgofranco d’Ivrea

L’incidente stradale di Borgofranco d’Ivrea è avvenuto intorno alle ore 22:30 della giornata di ieri in via Marconi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Settimo Vittone, la vittima era al volante della Panda, proveniva da via Ruffini e stava cercando di effettuare una manovra in via Marconi. La donna non si sarebbe accorta dell’arrivo ad alta velocità della Grande Punto: lo scontro è stato tremendo e la Panda è stata scaraventata a diversi metri dal punto d’impatto. Contemporaneamente, la Grande Punto è finita contro il muro di cinta di un’abitazione in via Marconi 57, danneggiando pesantemente parte del muro in cemento.

I soccorsi dopo il brutto scontro tra le due auto

Dopo poco tempo sono arrivati sul luogo i soccorsi del 118. Per la donna di 55 anni non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo in seguito all’incidente. Insieme alla vittima nell’auto c’era il figlio di 23 anni che è stato trasportato d’urgenza a bordo di un’eliambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino: le sue condizioni erano gravissime al momento del trasporto. Al San Giovanni Bosco è stato trasportato con l’elisoccorso anche il conducente della Fiat Grande Punto, un uomo di 28 anni originario di Borgofranco. All’interno della Grande Punto c’era anche una passeggera di 22 anni che è stata medicata dagli operatori del 118 e poi è stata trasferite all’ospedale con l’ambulanza. Sul luogo dell’incidente di Borgofranco d’Ivrea sono arrivati poi i vigili del fuoco per dare il loro contributo e mettere in sicurezza la zona.