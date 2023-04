Incidente ad Arzignano, scontro tra auto e camion: morta una 43enne

Brutto incidente ad Arzignano, in provincia di Vicenza: un’auto e un camion si sono scontrati violentemente e nell’impatto ha perso la vita una donna di 43 anni. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 12 di giovedì 27 aprile.

La dinamica dell’incidente di Arzignano

Non si hanno ancora dettagli precisi sulla dinamica dell’incidente di Arzignano, in provincia di Vicenza, tra un’auto e un camion. Ad ogni modo, secondo una prima ricostruzione, i due veicoli si trovavano lungo la SP 1 in via Vicenza. Una Lancia Y, guidata dalla vittima 43enne, si è scontrata contro un autocarro in modo molto violento. Dopo l’impatto, la Lancia è andata a finire lungo il guardrail della strada. Ad avere la peggio è stata la donna che guidava l’automobile, per lei non ce stato niente da fare. Sul luogo subito dopo lo scontro sono giunti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del Suem. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo della donna dall’auto e gli operatori sanitari hanno provato a rianimarla ma è stato tutto inutile. Senza ferite e praticamente illeso il guidatore dell’autocarro che ha subito comunque un brutto colpo psicologico ed era in stato di shock al momento dell’arrivo dei soccorritori. Sul luogo sono giunti anche membri della polizia locale e dei carabinieri che si sono occupati di deviare il traffico e di mettere in sicurezza la zona. Le operazioni di soccorso dei vigili e degli operatori sanitari sono terminate intorno alle ore 13:30.

Un altro incidente in provincia di Vicenza in pochi giorni

Quello di oggi 27 aprile è il secondo incidente in pochi giorni ad Arzignano. Infatti, la notte tra il 21 e il 22 aprile aveva perso la vita su viale Vicenza il giovane 25enne Giovanni De Marzi. Il ragazzo si era scontrato con la sua moto di grossa cilindrata contro una Citroen e nell’impatto ha perso la vita.