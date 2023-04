Incidente stradale in A19, scontro frontale: morta una donna, tre feriti

Nella giornata di ieri, domenica 2 aprile, c’è stato un grave incidente stradale in A19. Una ragazza di 27 anni, Federica Albanese, ha perso la vita a causa dello scontro mentre altre tre persone coinvolte nell’incidente sono state ferite. Un ragazzo di 28 anni coinvolto nell’incidente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Termini Imerse, in codice rosso.

La dinamica dell’incidente stradale in A19

Brutto incidente stradale sulla A19 nella giornata di ieri, intorno alle ore 14:40. Infatti, sull’autostrada Palermo-Catania, precisamente nei pressi del chilometro 37, poco dopo lo svincolo per Termini Imerese, in direzione del capoluogo siciliano, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente. L’incidente è stato violentissimo ed è risultato fatale per una donna di 27 anni, Federica Albanese, che viaggiava a bordo della moto. Non è ancora chiara del tutto la dinamica dell’incidente, ma lo scontro è avvenuto frontalmente tra i due veicoli e a velocità elevate. L’autostrada subito dopo è stata chiusa per diverso tempo e sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari, due squadre dei vigili del fuoco, il personale specializzato Anas e gli agenti della polizia statale. Anche l’Elisoccorso è intervenuto per trasportare i feriti. Altre tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra cui una donna di 32 anni che è stata trasportata al pronto soccorso di Termini Imerese, un ragazzo di 28 anni che è stato portato in ospedale in codice rosso.

Le reazioni sui social per la morte di Federica Albanese

Sui social ci sono state diverse reazioni di sconforto e dolore per la perdita di Federica Albanese, la vittima dell’incidente in A19. Un’utente che conosceva la vittima ha scritto: «Piccolo angelo riposa in pace, non ci sono parole, tristezza infinita». Un’altra ha ricordato: «Hai spiegato troppo presto le tue ali, dispiace troppo, condoglianze alla famiglia». E ancora: «Peccato, una giovane vita spezzata».