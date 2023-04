Incidente stradale in A13: morto il 64enne Floriano Benazzi

Incidente stradale questa mattina poco dopo le 10 sulla A13, all’altezza del km 9+300, nel territorio del Comune di Bentivoglio. A perdere la vita un 64enne di Codigoro (FE), Floriano Benazzi, a bordo della sua auto con la moglie, ora ricoverata.

Incidente stradale sulla A13

L’uomo stava viaggiando a bordo della sua Bmw quando ha prima urtato un Jersey e poi un veicolo che lo precedeva in corsia di sorpasso. La vettura ha finito la sua corsa andando a capottarsi e finendo nel campo adiacente all’autostrada. Sul posto, oltre alla Polstrada, è arrivato anche l’elisoccorso e un medico dell’Ospedale di Siena che era di passaggio si è fermato per effettuare il massaggio cardiaco, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare.

Sono ancora da accertare le cause dello schianto, anche se probabilmente l’uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. La moglie di Floriano, che si trovava con lui in macchina, è di due anni più giovane ed è ora ricoverata all’Ospedale Maggiore di Bologna. Durato diverse ore il lavoro per il ripristino della carreggiata. In mattinata, fra Bologna e Altedo (in direzione del capoluogo), si sono formati quattro chilometri di coda prima dell’uscita Interporto.

Un altro sinistro in A14

Sempre stamani, questa volta sulla A14, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio, si è verificato un altro incidente in cui sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un’auto. Fortunatamente in questo caso nessuno è rimasto ferito, ma ci sono state ripercussioni sul traffico nella zona. Le Autostrade hanno fatto sapere che alle ore 8.30 circa, nel tratto interessato, il traffico transitava su tutte le corsie disponibili, registrando 7 km di coda tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, nonché 6 km di coda, per l’incidente sulla A13, tra Bologna Interporto e il bivio A13/A14 in direzione Bologna.