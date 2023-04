Incidente lungo la Strada Nuova per Opicina: morto un ragazzo di 19 anni

Ieri sera, intorno alle 23.30 sulla Strada Nuova di Opicina, a Trieste, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto tra una moto e un’auto. Il giovane era in sella alla moto ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Incidente lungo la Strada Nuova per Opicina:

Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra il semaforo dell’obelisco e l’incrocio con via Commerciale. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma sembra che il 19enne morto viaggiasse in sella ad una motocicletta, abbia invaso la corsia di marcia di senso opposto e si sia scontrato con una Mercedes. L’impatto, di tipo frontale, è stato molto violento. Sul posto sono arrivate immediatamente due ambulanze e l’automedica. Gli operatori sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, che stava tornando a casa dopo il turno di lavoro al bar Vatta di Opicina dove lavorava da circa un anno. Ma per lui, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare.

La donna che si trovava al volante dell’altra vettura coinvolta nell’incidente, 57 anni, è stata invece trasportata all’Ospedale di Cattinara con l’ambulanza, in codice giallo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti sia gli agenti della Polizia locale, che i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario.

Incidente mortale sulla A4

Un altro incidente mortale si è verificato stamane sulla A4 e ha visto coinvolti 3 mezzi pesanti sulla corsia in direzione Venezia nel tratto tra i caselli di Redipuglia e Villesse. Nel sinisitro è morto sul colpo uno dei camionisti, rimasto incastrato nella cabina di guida del mezzo. Due autisti dei mezzi coinvolti sono usciti autonomamente dalle cabine dei camion e sono poi stati soccorsi dal personale sanitario arrivato con ambulanze ed elisoccorso. Insieme ai soccorsi sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monfalcone, una squadra e un mezzo appoggio dalla sede centrale di Gorizia.