Incidente sulla strada dei Laghi a Revine: Danny Mattiuz morto a 29 anni

Erano circa le 17 di martedì quando si è consumata la tragedia che ha gettato nel dolore un’intera comunità: lungo la strada dei Laghi, più precisamente a Revine Lago, un giovane di soli 29 anni, Danny Mattiuz, residente a Cison di Valmarino, si è scontrato in sella alla sua moto contro un’auto ed è morto

Danny Mattiuz morto a 29 anni in un incidente

Secondo le prime ricostruzioni sembra che la vettura, una Mini rossa condotta da un altro giovane, si stesse immettendo da una via laterale sulla strada dei Laghi. Poi l’impatto sul fianco con il motociclista a bordo di una Triumph, che è stato sbalzato a terra. Il decesso è sopraggiunto a causa delle gravi lesioni riportate. Inutili purtroppo i soccorsi da parte del Suem 118, nonostante la tempestività degli interventi: medico e infermieri infatti hanno raggiunto la località con l’ambulanza, l’automedica e l’elicottero. Gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto hanno provveduto ad effettuare i rilievi.

Come si legge su Trevisotoday, «si tratta della 14esima vittima della strada dall’inizio dell’anno, dopo una tregua di circa un paio di settimane dalla morte di un 80enne di Maser, Pietro Tittoto, avvenuta il 17 marzo, dopo due giorni di agonia dall’incidente in cui era rimasto coinvolto».

Chi era

Nato in Germania, vicino a Francoforte, dove la famiglia si era spostata per motivi di lavoro, da anni era tornato in Italia e viveva stabilmente nel nostro paese. Dopo aver studiato all’Ipsia di Vittorio Veneto, aveva iniziato a lavorare come piegatore in un’azienda di Follina. Era appassionato di motori, sia moto che auto. L’intera comunità di Cison è in lutto per la perdita subita e la famiglia attende il nulla osta per poter programmare i funerali.