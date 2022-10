Incidente sulla SS36 a Dervio, auto contromano in galleria: 2 morti e un ferito

È di due donne morte e di un ferito il bilancio del gravissimo incidente che è avvenuto oggi, 19 ottobre, alle ore 17, alla galleria Dervio, all’altezza dell’omonimo paese in provincia di Lecco. Le due signore erano madre e figlia, rispettivamente di 56 e 27 anni. Il ferito era, invece, un 47enne. All’origine dello scontro tra auto ci sarebbe stata una guida contromano all’interno della galleria.

Incidente alla SS36 di Dervio: la galleria con morti e ferito

Stando a una prima ricostruzione da parte degli inquirenti intervenuti sul posto, le due donne stavano viaggiando contromano all’interno della galleria, in direzione nord verso Sondrio. Lo scontro è avvenuto frontalmente, perché l’uomo – a bordo di un’Audi A6 – stava seguendo, invece, il senso di marcia. Le due donne sono morte sul colpo, mentre l’uomo è rimasto ferito al torace e alle gambe. All’arrivo dei sanitari di Areu, dei vigili del fuoco, degli agenti della Polizia stradale e dei tecnici di Anas, per le due signore non c’era già più niente da fare. Il 47enne di Seregno, invece, è stato stabilizzato e condotto all’ospedale di Gravedona.

Le due donne erano di origini straniere, ma erano residenti a Garlate da molto tempo. La strada è stata interrotta per alcune ore, per consentire i soccorsi. Anche sulla provinciale 72 si sono avvertiti alcuni disagi per via della strada bloccata.

Il malcostume

L’incidente sulla ss36 Dervio in galleria con due morti e un ferito non è l’unico caso di malcostume che avviene in quella zona. Infatti, tra il Milanese e il Lecchese, oppure tra Lecco e Sondrio, purtroppo sempre più di frequente alcuni automobilisti imprudenti guiderebbero contromano per tratti importanti dell’autostrada.

Il problema si presenta soprattutto in direzione Nord. Le indagini sono attualmente in corso per ulteriori dettagli sulla dinamica esatta dell’incidente e per fare chiarezza con gli accertamenti di rito.