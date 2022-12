Incidente sulla SS156, scontro frontale tra camion: morti i due conducenti

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 8 di martedì 27 dicembre 2022 sulla SS156 dei Monti Lepini verso Priverno. Lo scontro è avvenuto tra due camion, ma la dinamica dell’incidente è ancora da comprendere. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Terracina sono al lavoro per ricostruire la vicenda.

Incidente mortale sulla SS156: morti i due autisti

È avvenuto alle 8 di questa mattina uno scontro frontale tra due camion in cui hanno perso la vita un uomo di 49 anni residente a Priverno e uno di 63 residente a Sezze. Troppo gravi per loro le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori sanitari giunti sul posto dopo l’allarme. L’impatto è stato disastroso: il mezzo pesante e il furgone del latte sono stati completamente distrutti in seguito allo scontro.

La strada statale è stata chiusa per alcune ore causando il blocco del traffico e lunghe code. A bordo del furgone era presente anche un terzo uomo, che ha riscontrato delle gravi ferite in seguito allo schianto ed è stato portato in ambulanza nella città più vicina. La Polizia Stradale, presente sul luogo del sinistro insieme ai Vigili del Fuoco e ai tecnici di Anas, è al lavoro per ricostruire i fatti e comprendere quanto avvenuto.

Indagini in corso sulle dinamiche dello schianto

L’impatto violento che ha portato alla morte dei due autisti è ancora da ricostruire. Mentre erano in corso le operazioni di soccorso, i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno analizzato i fatti per chiarire quanto avvenuto. La strada statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a partire dal km 24,500, situato nella zona di Priverno (LT), al fine di permettere ai soccorsi arrivati sul luogo dell’incidente di svolgere il proprio lavoro al meglio.