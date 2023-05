Incidente tra San Marco Argentano e Mongrassano: un morto e 4 feriti

Nella serata di ieri, martedì 1 maggio, si è verificato un tragico incidente tra San Marco Argentano e Mongrassano, nel cosentino. Il bilancio è di un morto, un ragazzo di 23 anni, e quattro feriti.

Incidente tra San Marco Argentano e Mongrassano

Due le vetture coinvolte nel sinistro, una Mercedes Classe C ed una Ford Fiesta. Il giovane deceduto è rimasto incastrato nella sua auto. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, impegnati sul luogo dell’incidente fin dalle 20 circa. I quattro feriti, estratti dalle vetture, sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso l’Ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Mongrassano per gli accertamenti ma anche il magistrato ed il medico legale, intervenuti prima di poter estrarre il giovane dalle lamiere della sua auto.

ll ragazzo che è deceduto sul posto si chiamava Manuel Ricioppo ed era originario di San Marco Argentano. Un tragica morte la sua, che ha sconvolto l’intera comunità locale e naturalmente la famiglia: «Non ci sono parole per descrivere questa tragedia che ha colpito il nostro parentato. Una famiglia che piangeva già la mia cara cugina Rosetta Antonucci, oggi tragicamente ci ha distrutto con la struggente dipartita del caro Manuel Ricioppo. Un giovane cugino a cui è stata stroncata la vita in questo modo. Non ci sono parole…».

Sinistro anche a San Lorenzo del Vallo

Un terribile incidente, molto simile a questo, era accaduto meno di un mese fa a San Lorenzo del Vallo, sempre nel Cosentino e vicino a San Marco Argentano. Secondo le ricostruzioni due veicoli si erano scontrati all’altezza del bivio per San Lorenzo del Vallo, tra i comuni di Spezzano e San Marco Argentano. Antonio Dodaro di 80 anni, originario di Torano Castello, aveva perso la vita mentre un altro uomo, che viaggiava a bordo di un Fiorino, aveva riportato diverse ferite ed era stato trasportato all’ospedale di Cosenza in elisoccorso.