Incidente a San Germano Vercellese: due morti di 38 e 54 anni

Brutto incidente avvenuto a San Germano Vercellese sulla strada statale 11. L’incidente ha coinvolto ben quattro veicoli e due persone sono morte a causa di questa tragedia. Altre quattro persone invece sarebbero rimaste ferite dallo scontro ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Per favorire le operazioni di soccorso la Polizia ha bloccato il traffico sulla strada in entrambi i sensi di marcia.

La dinamica dell’incidente a San Germano Vercellese

Bruttissimo episodio di incidente stradale a catena accaduto questa mattina sulla strada sr11 all’altezza della frazione di Vercelli di Cascine Strà, nella provinciale che collega il centro piemontese con San Germano Vercellese. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso per i feriti causati dall’urto violento e gli accertamenti per capire la dinamica dell’ingorgo. Secondo una prima ricostruzione, sono state protagoniste dell’impatto due automobili, una delle quali guidata dalla vittima di 38 anni, un furgone e un van con al volante il 54enne, seconda vittima. Stando alle prime informazioni riportate dalla Stampa, la carambola a catena sarebbe stata provocata da un tamponamento frontale, ma le Forze Dell’Ordine sono ancora occupati con i rilievi per confermare questa dinamica e per capire le principali cause dell’incidente.

Le due vittime e l’arrivo dei soccorsi

Le vittime dell’incidente di San Germano Vercellese sono un 54enne e un 38enne. Non c’è stato nulla da fare per loro. Lo scontro in totale ha coinvolto quattro veicoli. Oltre alle due vittime, altre quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave. Le notizie in merito ai feriti sono state riportate dall’Ansa. Oltre al personale medico del 118 arrivato sul luogo dell’incidente, sono intervenuti sul posto anche alcune squadre dei Vigili del Fuoco, per estrarre le persone rimaste bloccate tra le lamiere. Per facilitare le operazioni di soccorso è stato bloccato il traffico sulla strada provinciale in entrambi i sensi di marcia.