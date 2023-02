Incidente a Saluzzo, auto contro albero: quattro feriti, grave una 14enne

Incidente a Saluzzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Questa notte, verso le ore 2, un’auto si è schiantata contro un albero. Il bilancio è di quattro feriti, tutti giovanissimi e in condizioni più gravi ci sarebbe una giovane di appena 14 anni.

La dinamica dell’incidente di Saluzzo

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente a Saluzzo. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’incidente si avvenuto questa notte, intorno alle ore 2. A bordo di una Mercedes Classe A c’erano quattro ragazzi, tutti giovanissimi. L’unico ragazzo maggiorenne era alla guida e avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura, finendo contro un albero in velocità. L’incidente sarebbe avvenuto in via don Soleri.

I carabinieri stanno ancora indagando per cercare di ricostruire nei minimi dettagli l’incidente di Saluzzo, avvenuto in prossimità di una curva. Inoltre, il giovane conducente è stato sottoposto alle analisi di rito per capire se al momento della guida era sotto effetto di alcolici o stupefacenti. Si attendono i risultati delle analisi ma per il momento non si comprende chiaramente come l’auto sia finita contro un albero.

Alcuni ragazzi feriti trasportati nelle strutture ospedaliere

Gli sfortunati protagonisti dell’incidente di Saluzzo sono stati trasportati nelle strutture ospedaliere più vicine. A quanto pare, una ragazza di appena 14 anni avrebbe subito una ferita grave e sarebbe stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale CTO di Torino. La ragazza di 14 anni è stata soccorsa dagli operatori sanitari giunti sul luogo il prima possibile.

Un altro ragazzo presente a bordo è stato ricoverato in codice giallo a Savigliano per le ferite riportate. Gli altri due che erano a bordo dell’auto, rispettivamente una ragazza e un ragazzo, hanno riportato solo delle escoriazioni e dopo aver subito supporto dagli operatori del 118 non sono stati ricoverati. Gli amici coinvolti nell’incidente arrivavano da fuori provincia, vivendo tra Novara, Varese e Pavia.