Incidente sul lungomare di Salerno: Michele Tabano investito e ucciso

Incidente sul lungomare di Salerno fatale per Michele Tabano, uomo di 84 anni originario di Roccadaspide e residente nella città per diversi anni. In molti lo conoscevano e hanno pianto la sua scomparsa.

L’incidente fatale sul lungomare di Salerno

Una vera e propria tragedia si è consumata nella mattinata di ieri sul lungomare di Salerno. Un incidente stradale ha visto come protagonisti il guidatore di una moto e Michele Tabano, uomo di 84 anni molto conosciuto nella città campana. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, Tabano si accingeva ad attraversare la strada nelle vicinanze del lungomare di Salerno, quando è stato colpito in pieno da un motociclista in transito. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 07:30.

A soccorrere Tabano e il motociclista ci ha pensato la Croce Bianca di Salerno. Tuttavia, gli operatori hanno potuto soltanto constatare la morte dell’uomo di 84 anni, originario di Roccadaspide. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Salerno e gli agenti della polizia di Stato. L’uomo che guidava la moto e che ha investito Michele Tabano invece, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno.

Chi era Michele Tabano

Michele Tabano aveva 84 anni e viveva a Salerno da diversi anni. Infatti, era molto conosciuto in città e viveva con la sua compagna. La sua vita era piena d’amore, circondato dai figli, dai nipoti e dagli amici. L’uomo era originario di Roccadaspide e di tanto in tanto ritornava lì per stare in compagnia di alcuni familiari.

Su Facebook, la figlia Barbara ha voluto ricordarlo scrivendo un post emozionante e commovente: «Caro papà eri legato forte alla vita sei stato un grande padre marito e nonno un mito per tutti noi ci hai insegnato l’onestà la serietà il rigore morale lasci un vuoto incolmabile nelle nostre vite ti amo per sempre papà».