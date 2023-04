Incidente sulla Salaria, scontro fra tre auto: due morti e traffico in tilt

Un incidente gravissimo è avvenuto ieri lungo la Salaria: quattro le auto coinvolte nei pressi del bivio di Poggio San Lorenzo, due le persone che hanno perso la vita, un uomo di 63 anni e una donna di 47 anni. Nel tragico schianto sono rimasti coinvolti anche una ragazza di 15 anni, figlia della 47enne, e un uomo di 59 anni. Uno dei due feriti è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli.

Incidente sulla Salaria: due morti

L’incidente potrebbe essere stato causato dalle pessime condizioni metereologiche: in quel tratto stanno cadendo abbondanti e intense piogge che potrebbero aver reso la strada particolarmente viscida. Secondo Rietilife, i mezzi coinvolti sono stati tre: un furgoncino, una autovettura e una mini car. Da una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 14 nella zona di Ornaro, al km 61 della consolare, lì dove appena un mese fa è stato installato un nuovo autovelox, non ancora attivo.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la prima vittima e i Carabinieri per tutti i rilievi del caso. Traffico in tilt lungo la Salaria sia in direzione Rieti che in direzione della capitale.

Chi sono le vittime

Le due vittime sono state identificate in Mauro Fabrizi e Lidia Santini. Il 63enne reatino, molto conosciuto in città, si occupava di sistemi di sicurezza, antinfortunistica e impianti elettrici. Lascia la moglie e due figlie. Nell’impatto, il furgoncino della ditta è finito sul guard rail causandogli lesioni gravissime.

La donna 47 anni, romana, residente a Monterotondo, era invece proprietaria di un centro estetico. Ancora attive sul suo profilo Instagram le storie che avvertivano che ieri il centro avrebbe chiuso alle 17 perché prenotato per un beauty party. Lidia a quell’appuntamento di lavoro non è mai arrivata: la sua auto è rimasta distrutta nello schianto e lei ha perso la vita sul colpo.