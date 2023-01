Incidente a Rovello Porro, donna investita e uccisa mentre era in bici

Incidente a Rovello Porro in provincia di Como. In via Galilei, la strada che collega la cittadina a Saronno, un’auto ha travolto una donna che percorreva la via in sella alla sua bicicletta. Lo scontro è avvenuto questa mattina intorno alle 8 e la donna di 62 anni è morta sul posto nonostante i tempestivi interventi per rianimarla.

Incidente a Rovello Porro

Il tragico sinistro ha coinvolto una macchina ed una bicicletta. Il violento scontro ha causato la morte della ciclista. Stando alle prime testimonianze, lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori è stato raccapricciante: la bicicletta distrutta dall’impatto e la donna scaraventata sul ciglio della strada. Numerosi i passanti che si sono fermati a prestare i primi aiuti e ad aiutare a far defluire il traffico stradale che, come ogni lunedì mattina, era abbastanza intenso.

Immediati i soccorsi giunti sul posto con il personale medico dell’eliambulanza proveniente da Como e i soccorritori della Croce Azzurra di Cadorago. Tempestivo anche l’arrivo delle forze dell’ordine. Nonostante il pronto intervento ed i numerosi tentativi di rianimazione, per la 62enne non c’è stato niente da fare. La donna è morta sul colpo.

Traffico in tilt ed indagini in corso

L’incidente mortale ha trasformato una normale mattinata in un tragico momento che ha avuto le sue ripercussioni anche sul traffico cittadino. Per consentire al meglio l’arrivo dei soccorsi e dei Carabinieri, via Galilei è stata interdetta immediatamente alla circolazione dei veicoli. Le forze dell’ordine ancora hanno terminato i rilievi in tarda mattinata e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Pare sia stata coinvolta anche un’altra donna di 23 anni, per fortuna con ferite lievi. Sul luogo del dramma si sono recati anche il sindaco di Rovello Porro Marco Volontè e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Lattuada.