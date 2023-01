Incidente a Roma, cinque ragazzi morti: avevano tra i 17 e i 21 anni

5 ragazzi sono morti in via Nomentana a Fonte Nuova (Roma) per un incidente stradale. Di età compresa tra 17 e 21 anni, erano a bordo di una Fiat 500 in sei. Solo uno di loro è salvo ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

Incidente a Roma: 5 ragazzi morti

Il tragico incidente che ha coinvolto i 6 ragazzi è accaduto questa notte intorno alle 2.30 a Tor Lupara, alle porte della capitale. Gli amici erano usciti a festeggiare il compleanno di una di loro. Erano su una Fiat 500, auto omologata per il trasporto di quattro persone. La macchina, secondo le prime ricostruzioni, si è schiantata prima contro un palo della luce e poi è finita contro un albero, ribaltandosi diverse volte sull’asfalto.

Di loro, solo un ragazzo si è salvato, Leonardo Chiapparelli, 21 anni che si trova all’Ospedale Sant’Andrea. Per gli altri, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Valerio Di Paolo, 21 anni, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti di 17 anni sono morti sul colpo. Flavia Troisi, anche lei 17enne, è morta subito dopo l’arrivo all’ospedale Umberto I di Roma. Proprio lei aveva compiuto gli anni e aveva deciso di festeggiare con gli amici in un locale di Fonte Nuova.

La Procura di Tivoli apre un fascicolo contro ignoti

Per un breve tragitto, meno di 3 km, avevano deciso di muoversi solo con una macchina e lasciare l’altra parcheggiata. È stato il papà di uno di loro, che non vedendo tornare il figlio a casa, ha cominciato a telefonargli e, non ricevendo risposta, ha deciso di recarsi direttamente al locale. Ma, sulla strada, ha trovato il tragico incidente. Il comune di Fonte Nuova ha chiesto il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Nel frattempo, la Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per accertare i motivi per i quali la Fiat 500 si è ribaltata.