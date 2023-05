Incidente a Quattordio: ciclista di 34 anni morta investita da un’auto

Incidente drammatico a Quattordio, in provincia di Alessandria. Una giovane ciclista, di appena 34 anni, è stata travolta da un’automobilista, che in un primo momento pensava di aver colpito un animale sulla strada. Inutili i soccorsi dei medici per la ragazza non c’è stato nulla da fare. In merito all’incidente indagano le autorità per cercare di avere un quadro completo sulla situazione.

La dinamica dell’incidente di Quattordio

Una ragazza di nome Ylenia Caputo, 34 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale accaduto nella serata di ieri, mercoledì 3 maggio, nella provincia di Alessandria con precisione nella località di Quattordio. Lo scontro è stato registrato verso le 22.30, quando la donna è stata investita da un’auto guidata da un’altra donna mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale che da Quattordio porta a Castello di Annone. Stando a una prima ricostruzione riportata dal quotidiano Il Piccolo, la persona alla guida della vettura pensava di aver investito un animale che si trovava sul manto stradale, fermando il veicolo alcuni metri dopo il luogo dello scontro. Tuttavia, una volta scesa dall’auto ha scoperto di aver travolto un ciclista: la donna ha chiesto immediatamente aiuto ai soccorsi del 118 chiamando anche le forze dell’ordine, ma la situazione è apparsa subito molto grave viste le condizioni della 34enne.

L’arrivo dei soccorsi che hanno tentato di salvare la vita a Ylenia Caputo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri. I medici hanno cercato di rianimare con varie manovre la 34enne, le cui condizioni in seguito al violento scontro erano gravissime dal primo momento. Purtroppo i tentativi dei sanitari sono risultati vani, con la giovane che ha perso la vita prima di arrivare in ospedale. La magistratura di Alessandria ha aperto un’inchiesta sull’incidente, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro con i rilievi per scoprire l’esatta dinamica della tragedia stradale.