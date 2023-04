Pozzuolo Martesana, incidente al casello della Teem: 19enne morto carbonizzato

Nella notte compresa tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile si è verificato un grave incidente al casello Teem di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Un ragazzo di 19 anni è morto carbonizzato all’interno della sua Fiat 500.

Incidente a Pozzuolo Martesana

Secondo le prime ricostruzioni della Polstrada di San Donato, alle 3.30 circa di notte il giovane si è schiantato con la sua auto contro la cuspide del casello d’ingresso della Teem (tangenziale est esterna di Milano) dove voleva immettersi. L’utilitaria, dopo il violento impatto contro il guard-rail, si è accartocciata e ha preso fuoco, non lasciando scampo al conducente che è stato trovato senza vita. L’urto con il manufatto metallico che delimita le due corsie verso il casello è stato così violento che le fiamme sono divampate qualche istante dopo lo schianto.

I motivi di questo tragico incidente dovranno essere accertati. Tra le ipotesi più accreditate dai poliziotti vi sono il colpo di sonno o un malore. Oltre agli agenti della Polstrada, sono immediatamente intervenuti anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza con un’automedica dell’Areu. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. Il casello, invece, è rimasto chiuso fino alle 8 di questa mattina per permettere il ripristino della carreggiata. Si indaga sull’accaduto anche visionando dei video della zona per ricostruire i movimenti dell’auto che potrebbero fornire dettagli utili per accertare cosa sia successo prima del tragico schianto.

19enne morto carbonizzato a Seregno

Il 20 aprile, a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, un altro 19enne è morto carbonizzato in un parcheggio sotterraneo. Dalle immagini delle telecamere di sicurezza installate nel parcheggio, i Carabinieri hanno potuto vedere che il ragazzo era entrato all’interno con alcune bottiglie di benzina e alcuni cartoni. Non si sa ancora se il gesto sia da ritenersi volontario o meno. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio, analizzando tutti gli elementi trovati sulla scena.