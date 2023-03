Pozzo d’Adda, auto contro cancello: morti l’uomo e la donna che erano a bordo

Tragico incidente a Pozzo d’Adda che vede vittima un uomo, 66 anni, e una donna, 70 anni. Entrambi hanno perso la vita nello schianto contro un cancello. Immediati i soccorsi per tentare di salvarli ma purtroppo è stato tutto inutile.

L’incidente di Pozzo d’Adda

Terribile incidente stradale in via Roma a Pozzo D’Adda, nella provincia di Milano. I protagonisti di questo evento sono due, un uomo e una donna di 66 e 70 anni, che hanno perso la vita dopo essersi schiantati con una Toyota C-HR grigia contro un cancello di un’abitazione, all’altezza del civico 42. Le due persone a bordo della vettura sono morte all’istante sul colpo. La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi 24 marzo, intorno alle ore 11. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato il drammatico incidente. Il sito di notizie Milano Today ha spiegato che i primi soccorritori intervenuti sul posto hanno capito fin da subito la gravità dell’incidente avvenuto. Dopo lo scontro, i due viaggiatori sono rimasti bloccati tra le lamiere della vettura. L’Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato quattro equipaggi tra ambulanze, automedica ed elisoccorso. Tra i soccorsi erano presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale, con l’Aps di Gorgonzola, giunti sul luogo del dramma hanno cercato di estrarre il prima possibile la coppia dall’abitacolo.

Le indagini e le ipotesi delle Forze dell’Ordine

La dinamica e le cause dell’incidente, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli, sono ancora da chiarire. Inoltre, non è ancora chiara la causa dell’incidente. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Pozzo D’Adda mentre i carabinieri di Vaprio D’Adda hanno operato per gestire il traffico stradale nella zona. Stando alla prima ricostruzione delle Forze dell’Ordine di Pozzo, il 66enne alla guida della macchina è stato colpito da un malore e con molta probabilità la donna 70enne accanto a lui dovrebbe essere la moglie.