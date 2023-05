Incidente a Portogruaro, morto un ragazzo di 18 anni: al fianco c’era il papà

Nella tarda serata di ieri ha perso la vita il 18enne Admir Hoti a causa di un terribile incidente stradale a Portogruaro. Il ragazzo, di origini kosovare e residente a Concordia Sagittaria, guidava un’auto ed è morto mentre al suo fianco c’era il padre.

La dinamica dell’incidente stradale di Portogruaro

L’incidente è avvenuto sulla tangenziale Mattei nelle vicinanze di Portogruaro, alle ore 20 del 10 maggio. Admir Hoti, di 18 anni, era a bordo della sua auto Fiat Grande Punto mentre al suo fianco c’era il padre. L’auto del giovane stava procedendo da San Stino verso Portogruaro quando, in prossimità di una curva, ha perso aderenza. Dal senso opposto stava arrivando una Chevrolet: dopo essersi accorto della Fiat il conducente ha tentato di evitare l’urto, andando a scontrarsi contro la barriera fonoassorbente a bordo della strada. Purtroppo, l’impatto non è stato evitato e c’è stato un forte scontro tra i due veicoli. L’auto guidata dal 18enne si è distrutta e il motore si è staccato, finendo in mezzo alla strada. Molto probabilmente, a far perdere il controllo del veicolo al ragazzo alla guida è stato l’asfalto bagnato.

L’arrivo dei soccorsi dopo il terribile scontro

Sul luogo dell’incidente sono arrivati per primi i sanitari di Caorle. Questi ultimi hanno trovato il ragazzo 18enne e il padre privi di sensi. L’uomo all’interno della Chevrolet invece era rimasto bloccato nel veicolo, con delle ferite. Rapidamente sono giunti sulla tangenziale altri soccorritori con tre ambulanze. Inoltre, sono arrivati anche due pattuglie di carabinieri e i vigili del fuoco. Il ragazzo di origini kosovare è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Tuttavia, è stato tutto inutile, il giovane ha perso la vita per le ferite ricevute nel violentissimo scontro.