Incidente sulla Pontina, uomo morto investito da un furgoncino: aveva 91 anni

Sono state ore molto concitate per gli uomini e le donne del pronto intervento di Latina, per le forze dell’ordine e per gli automobilisti che ieri hanno transitato per la città pontina. Il motivo è un incidente, purtroppo mortale, sulla strada statale Pontina. A perdere la vita è un uomo di 91 anni che, stando alle prime ricostruzioni, camminava ai lati della carreggiata prima di essere investito da un furgone. Per lui l’impatto sarebbe stato fatale e nullo sarebbe stato l’intervento degli operatori del 118.

Incidente sulla Pontina: morto uomo di 91 anni

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 75, nel territorio comunale di Latina, in zona borgo Isonzo. La vittima dello scontro è un signore di 91 anni che, come detto in precedenza, stava camminando a piedi ai bordi della carreggiata della strada ad alto scorrimento. Poi lo scontro con un furgone Mercedes Sprinter che lo ha investito in circostanze che ora dovranno essere chiarite dalle autorità.

L’investitore, dopo l’impatto, si è fermato per prestare servizio al pedone investito. Ha chiamato i soccorsi e atteso il loro arrivo, ma per l’uomo di 91 anni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. In base a quanto fin qui emerso, la vittima era in strada per andare a trovare un amico che abitava in zona.

Traffico in tilt a Latina

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi prestati dai sanitari del 118 i quali, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Per ricostruire la dinamica del sinistro al km 75 della Pontina sono intervenuti anche i Carabinieri di Latina che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Per tutti questi motivi il traffico locale è andato letteralmente in tilt, con lunghe code che si sono create sia sulla Pontina che nelle strade limitrofe.