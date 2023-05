Incidente stradale a Pontedera, maxi tamponamento tra 7 auto: traffico in tilt

Incidente a Pontedera con maxi tamponamento tra sette auto che ha bloccato il traffico sulla FiPiLi dalle 8 di mattina di oggi. A peggiorare la situazione ci ha pensato anche il caos creato da un ulteriore incidente avvenuto tra Ginestra e Scandicci.

Il maxi incidente stradale a Pontedera

Sulla superstrada Fi-Pi-Li tra Pontedera e Ponsacco, in direzione Pisa, c’è stato un maxi tamponamento tra sette auto. L’incidente, accaduto verso la mattina di martedì 9 maggio 2023 nelle vicinanze dello svincolo di Pontedera est, ha causato una coda di circa 10 chilometri. I veicoli coinvolti sono sette e hanno paralizzato il traffico sulla strada Firenze-Pisa-Livorno. Stando alle prime informazioni tra i mezzi coinvolti ci sarebbe anche un’auto che si è ribaltata. La polizia sta operando per scoprire l’esatta dinamica del sinistro che ha provocato il maxi tamponamento, inoltre non si hanno notizie sulle condizioni delle persone dei veicoli coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco.

🔴🚙RIEPILOGO #FIPILI

– 10 km di coda per incidente tra Ginestra e Scandicci verso FI

– 10 km di coda per incidente tra Montopoli Valdarno e Bivio SGC FI-PI-LI/Diramazione Pisa > Mare. In carr. opposta coda di 1 km per curiosi#viabiliTOS #BreakingNews pic.twitter.com/FinDp93X2Z — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) May 9, 2023

Il caos che si è creato a causa anche di un altro incidente

Oltre al grave incidente avvenuto allo svincolo per Pontedera, la superstrada è stata colpita anche da un altro incidente avvenuto tra Ginestra e Scandicci. Secondo i media locali un tamponamento tra due auto avrebbe bloccato il traffico creando code. Come viene pubblicato dall’account Twitter di Muoversi in Toscana, il traffico sulla FiPiLi è stato portato allo stato di tilt verso le 8 di questa mattina. A causa di questi due eventi stradali si è creato un ingorgo con code che sono aumentate ora dopo ora. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di risolvere gradualmente il caos sfasando il traffico formato. A tutti gli altri conducenti che giungevano sulla FiPiLi è stato consigliato un percorso alternativo per non alimentare la coda chilometrica originata già dalle ore 08:00 di questa mattina.