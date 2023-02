Incidente a Piedimonte Etneo, scontro tra auto: morte madre e figlia

Tragico incidente a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, dove hanno perso la vita due persone. A causa di uno scontro frontale, madre e figlia rispettivamente di 40 e 20 anni sono morte. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo alle due vittime.

La dinamica dell’incidente di Piedimonte Etneo

Non si conoscono ancora tutti i dettagli in merito al tragico incidente stradale avvenuto a Piedimonte Etneo. Ad ogni modo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto all’altezza di contrada San Gerardo, un comune nelle immediate vicinanze dell’Etna, la scorsa notte. Le due donne vittime dell’incidente viaggiavano a bordo di una Fiat 600. La loro vettura si sarebbe scontrata con una Golf.

L’impatto sarebbe stato violentissimo e si sarebbe trattato di uno scontro terribile. Difatti, dopo l’incidente stradale, la Fiat 600 avrebbe preso fuoco. Nulla da fare per la figlia 20enne che è morta sul colpo dopo l’incidente.

L’arrivo dei soccorsi e la morte della madre

Alcuni automobilisti che avevano assistito allo scontro si sono fermati sulla strada per poter assistere le vittime coinvolte. Tuttavia, la giovane ventenne alla guida è morta sul colpo, mentre la madre è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Anche la madre non è riuscita a salvarsi però ed è morta poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle ferite troppo gravi riportate nell’incidente di Piedimonte Etneo. Non è stata resa nota l’identità delle due vittime al momento ma sembra che entrambe fossero originarie di Piedimonte Etneo.

L’altro conducente del veicolo, un 24enne originario di Piedimonte Etneo, è stato ferito nello scontro ma non sembra essere in pericolo di vita. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Gli agenti continueranno con le indagini per ottenere più dettagli e cercare di ricostruire in modo chiaro la dinamica dell’incidente.