Incidente sulla Pedemontana del Sulcis: morto un 24enne, 5 feriti

Nel tardo pomeriggio di ieri è avvenuto un terribile incidente sulla Pedemontana del Sulcis, tra Carbonia e Villamassargia. Nel frontale è morto un giovane di 24 anni di origini sarde e si sono registrati anche cinque feriti, tra cui tre bambine.

Incidente sulla Pedemontana del Sulcis

Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 2 all’altezza della frazione di Tanì. Un’Audi A1 e un furgone si sono scontrati frontalmente e nell’impatto ha perso la vita Alessandro Pisano, un 24enne originario di San Gavino e residente a Villamar.

Nello scontro è rimasta ferita in modo grave anche la fidanzata di lui, che gli sedeva accanto, così come tutti i familiari che viaggiavano sul furgone, ovvero un uomo di 37 anni di Carbonia e le sue tre figlie di 9, 5 e 3 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Carbonia, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 con elicottero, due ambulanze medicalizzate e quattro vetture. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Il furgone a nove posti è finito fuori strada e si è accartocciato riducendosi ad un ammasso di lamiere.​ Per Alessandro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

È il quarto dall’inizio dell’anno

Dall’inizio dell’anno, in questo tratto di strada provinciale si è arrivati a contare quattro incidenti. Il 23 febbraio scorso, alla stessa altezza, erano morti due 25enni a bordo di due mezzi diversi.

Nella tarda sera dell’8 febbraio un uomo era morto e una donna era rimasta ferita gravemente nello scontro fra due auto, una Lancia Ypsilon e un Doblò, in località Tanì. Nel pomeriggio, tra Villamassargia e Siliqua, un furgone si era ribaltato uscendo fuori strada.