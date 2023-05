Incidente in moto a Parma: Matteo Botti morto a 16 anni dopo il ricovero

Matteo Botti, 16enne di Parma, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente domenica sera mentre si trovava in sella al suo scooter. I famigliari hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Matteo Botti morto dopo l’incidente

Domenica 7 maggio, intorno alle 23, l’adolescente stava rientrando a casa a bordo della sua moto quando all’improvviso ha sbandato, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra. Il sinistro è avvenuto tra via Muratori e via Giovenale, nel quartiere Sidoli, a Castelnovo Sotto, vicino a Parma. Nell’incidente si sono scontrati due scooter, ma ad avere la peggio è stato Matteo. Il coetaneo coinvolto è invece stato portato in ospedale in condizioni rassicuranti.

A dare l’allarme sono stati gli amici che si trovavano con la vittima. L’ambulanza arrivata sul posto ha trasportato d’urgenza il giovane all’ospedale. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, avendo il 16enne un grave trauma cranico. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre l’emorragia interna, Matteo non ce l’ha fatta e ieri pomeriggio è stata dichiarata la morte celebrale. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se a bordo dello scooter guidato da Matteo ci fosse anche un secondo ragazzo.

Il cordoglio per la famiglia della vittima

Matteo lascia i genitori Stefano e Simona ma anche un fratello e due sorelle. Il padre, infermiere ricercatore, è stato anche consigliere comunale di maggioranza a Castelnuovo Sotto fino al 2021. La madre lavora invece come infermiera all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Il sindaco Francesco Monica ha espresso parole di cordoglio a nome di tutta la comunità locale e anche gli amici del giovane hanno espresso il loro dispiacere per la morte di Matteo: «Era un ragazzo vivace e sempre disponibile con tutti».