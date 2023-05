Incidente stradale a Ospitaletto: Cristian Poletto morto a 19 anni

Tragedia a Ospitaletto (Brescia), dove ieri pomeriggio si è verificato un incidente stradale in cui è morto a soli 19 anni Cristian Poletto. Il giovane stava riportando insieme ad un collega il furgone dall’officina alla ditta in cui lavorava ed è stato travolto da un camion. Il ragazzo è morto sul colpo.

Incidente stradale a Ospitaletto

Il sinistro è avvenuto ieri alle 17.30 tra via Circonvallazione e l’innesto sulla strada provinciale 11. Poletto si trovava a bordo di un furgone dell’azienda Tanghetti Salotti e stava rientrando verso la sede di Cazzago San Martino quando si è scontrato con un camion.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il mezzo pesante stesse svoltando a sinistra proprio mentre transitava il furgone in cui all’interno c’era il 19enne. ll camion avrebbe infatti invaso improvvisamente la corsia opposta travolgendo il furgone e terminando la sua corsa contro il muro di un’azienda.

L’impatto è stato violentissimo e inevitabile e il mezzo è stato ridotto ad un ammasso di lamiere. L’autoarticolato ha invece preso fuoco anche se l’autista del mezzo è riuscito ad allontanarsi senza gravi ferite. Per Cristian invece non c’e stato nulla da fare: estratto dalle lamiere già privo di vita, la sua salma è stata trasportata in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Anche una terza vettura è rimasta coinvolta nel frontale, ma solo di striscio. Il conducente dell’auto è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.

Chi era Cristian Poletto

Cristian Poletto abitava a Brescia insieme ai genitori. Il ragazzo lavorava da circa un anno alla Tanghetti Salotti, dopo essersi diplomato all’istituto Artigianelli del capoluogo. Era uno sportivo e praticava kickboxing.

Tantissime le persone dispiaciute per la sua morte, tra cui il team sportivo Vallecamonica kickboxing: «Con immensa tristezza siamo ad informare della prematura scomparsa di Cristian Poletto a causa di un incidente stradale. Un ragazzo esemplare, di sani valori, agonista allievo del nostro coach Luciano Villetta che l’ha cresciuto come un figlio. Da tutti noi le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti quelli che come noi l’hanno conosciuto. Che la terra ti sia lieve».