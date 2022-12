Incidente a Olmo al Brembo, scontro tra due auto: morto un 24enne

Nella notte tra giovedì 29 dicembre e venerdì 29 dicembre un giovane è morto in seguito a un incidente nella località di Olmo al Brembo, in provincia di Bergamo. Il ragazzo aveva solo 24 anni e non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

Il terribile incidente frontale a Olmo al Brembo

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente frontale sarebbe stato terribile. Infatti, il mezzo guidato dal ragazzo di 24 anni si sarebbe schiantato frontalmente contro un altro veicolo a una velocità elevata. La vittima viaggiava da sola ed è morta sul colpo dopo l’incidente. Non solo il ragazzo è stato coinvolto nell’incidente. Infatti, nell’altro veicolo si trovavano una donna di 31 anni e la figlia di 2 anni.

Dopo il terribile incidente a Olmo al Brembo sono intervenuti i soccorsi per prendersi cura di coloro che sono stati coinvolti. La madre e la figlia sono stati trasportate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni non gravi. Dunque, non dovrebbero aver subito danni dall’incidente nonostante la violenza di quest’ultimo. Oltre ai mezzi dei soccorritori del 118, vale a dire un’automedica, due ambulanze e l’elicottero per le emergenze, sono intervenuti sul luogo anche i vigili del fuoco di Zogno e i carabinieri di Branzi e di Piazza Brembana.

Chi era la vittima

La vittima dell’incidente di Olmo al Brembo era Filippo Panzeri e aveva solo 24 anni. Il giovane era originario di Cisano Bergamasco. Le altre due persone ferite e coinvolte nell’incidente invece, sono originarie di Santa Brigida.

Stando a quanto ricostruito, Panzeri era da solo e viaggiava con la sua Toyota Aygo in direzione opposta all’Opel Corsa della madre 31enne e della figlia di appena 2 anni. Non è chiaro come le due vetture si siano scontrate ma Panzeri è deceduto sul colpo, sono stati inutili gli sforzi dei soccorritori che hanno fatto di tutto per rianimarlo.