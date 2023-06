Incidente a Offlaga, monopattino travolto da una moto: uomo morto sul colpo

Un uomo di origini egiziane è morto questa notte Offlaga, in provincia di Brescia, a causa di un incidente. La vittima, 38 anni, stava viaggiando a bordo del suo monopattino quando si è scontrata con una moto morendo sul colpo.

Incidente ad Offlaga tra monopattino e moto

Sbalzato dal veicolo elettrico che stava guidando, l’uomo è deceduto impattando con l’asfalto. Si tratta di Mohamed Ali Omar Ladhin, originario dell’Egitto ma residente nella Bassa Bresciana. Purtroppo l’intervento dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e di un’automedica, è stato inutile. Secondo una prima ricostruzione, la causa principale dell’incidente sarebbe attribuibile al buio. Il 40enne alla guida della moto avrebbe notato a malapena il piccolo mezzo e all’ultimo secondo, senza riuscire a evitare lo schianto.

L’uomo alla guida della moto Bmw è rimasto ferito nell’impatto ed è stato trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sottoposto agli accertamenti di rito, è risultato negativo all’alcoltest. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Diversi gli aspetti su cui i militari dovranno fare luce: la velocità dei due veicoli, se il 38enne indossasse il casco e un gilet catarifrangente e se il monopattino fosse dotato di segnalazioni luminose. Sia la moto che il veicolo elettrico sono stati sequestrati. La salma del 38enne non dovrebbe essere sottoposta ad esame autoptico e sarà quindi presto restituita ai familiari.