Incidente a Nizza Monferrato, chi sono le 4 vittime: avevano tra i 23 e i 36 anni

Sono state identificate le vittime del tragico incidente a Nizza Monferrato accaduto a Pasqua. Lo scontro è avvenuto lungo la statale che collega la Liguria al sud del Piemonte, inoltre tutte le vittime hanno perso la vita sul colpo. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica.

Le vittime dell’incidente a Nizza Monferrato

Tutte le vittime coinvolte dell’incidente stradale accaduto la sera della domenica di Pasqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, sono under 40. La prima vittima è un giovane di 23 anni di Asti, da solo mentre guidava l’auto, che si è schiantato frontalmente con un’altra vettura. All’interno di quest’ultima erano presenti tre trentenni di nazionalità macedone, residenti in zona. Purtroppo tutte le persone coinvolte sono morte sul colpo. Il 23enne si chiamava Ayoub Chennouf Ech, cittadino di origine marocchina, il ragazzo era il portiere della squadra di calcio del Don Bosco. La società ha deciso di attivare una raccolta fondi per sostenere la famiglia del ragazzo. Le altre vittime sono Zlato Stoilovski, 33 anni, Andrei Kit Anovski di 31 anni e Vlako Iliev, 36 anni. L’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi ha voluto commentare la tragedia: «Non ci sono parole. La Pasqua è terminata nel peggiore dei modi».

La dinamica dello scontro tra veicoli

Sul luogo dell’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per capire e ricostruire l’esatta dinamica della tragedia stradale. L’incidente è stato originato in una curva dopo un rettilineo dove già in passato si erano registrati episodi simili. Lo scontro tra le due auto è avvenuto alle 22 di domenica scorsa, 9 aprile. I soccorritori sono corsi nella località Ponte verde, Nizza Monferrato, lungo la strada del Turchino che collega la Liguria al sud del Piemonte, ma quando sono giunti sul posto hanno trovato le macchine distrutte. I medici del 118 non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso delle vittime coinvolte nell’incidente.