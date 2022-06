Incidente stradale a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio

È morto in un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria Massimo Bochicchio, broker era finito nei guai con la giustizia per le accuse di riciclaggio e abusiva attività finanziaria per aver truffato alcuni personaggi dello sport, tra cui l’ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, l’attuale allenatore del Tottenham Antonio Conte, l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’ex difensore della Juventus Patrice Evra. Bochicchio ha perso il controllo della moto su cui viaggiava che, una volta finita fuori strada, si è incendiata. L’incidente è avvenuto attorno alle 12 e si sta tentando di ricostruirne la dinamica.

Bochicchio, l’arresto a Giacarta e gli arresti domiciliari

A luglio del 2021 era stato arrestato a Giacarta dall’Interpol, che aveva seguito le sue tracce tra Hong Kong e Singapore. Bochicchio era agli arresti domiciliari e si trovava fuori casa grazie a un permesso. A novembre, i finanzieri avevano eseguito un decreto di sequestro preventivo di 70 milioni di euro a carico del broker che, in base a quanto emerso dalle indagini, attraverso due società inglesi a lui stesso riconducibili e prive della necessaria autorizzazione a operare, avrebbe prestato abusivamente servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Bochicchio, tra poco a Roma sarebbe iniziato il processo

Tra due giorni si sarebbe dovuto presentare nelle aule del tribunale di Roma per la terza udienza del processo a suo carico, nato dalle denunce di 34 persone che gli aveva affidato i loro soldi e che poi li avevano visti sparire. Come era emerso dalle indagini, sempre a proposito di sport, Bochicchio era molto vicino al presidente del Coni Giovanni Malagò, che lo aveva introdotto nei salotti della Roma bene, dove poi il broker aveva trovato nuovi clienti. Tra le persone truffate da Bochiccio anche l’ambasciatore Raffaele Trombetta.