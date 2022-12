Incidente a Modugno, Mini Cooper contro autobus: morti tre ragazzi

Tragedia in provincia di Bari, in particolare lungo la statale 96 tra Modugno e Palo del Colle, dove nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre 2022 una Mini Cooper si è scontrata con un autobus. Il bilancio dell’incidente è di tre morti, tutti ragazzi di età compresa tra 19 e 25 anni.

Incidente tra Modugno e Palo del Colle

Secondo quanto ricostruito, la vettura ha inizialmente impattato contro il pullman per poi urtare lo spartitraffico e, infine, il muro sul lato destro della carreggiata. A bordo vi erano cinque ragazzi, uno dei quali, di 21 anni, morto sul colpo. Si tratta di Michele Traetta, originario di Bitonto e residente a Toritto.

I sanitari del 118 giunti sul posto hanno fornito assistenza medica agli altri occupanti, rimasti tutti feriti. Due di questi, trasportati d’urgenza in ospedale in pericolo di vita, sono purtroppo deceduti dopo poche ore facendo salire a tre il numero delle vittime. Sono due ragazze di 19 e 25 anni, una di Bari e l’altra di Mola. Restano dunque ricoverati gli altri due giovani, il conducente di 29 anni in condizioni non gravi e il giovane che viaggiava accanto a lui attualmente ospedalizzato nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Bari.

Indagini in corso

Oltre ai soccorritori, sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere dell’auto e messo in sicurezza l’area, e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Il punto esatto in cui è avvenuto l’incidente si trova all’altezza del chilometro 116 della strada statale e in prossimità di un distributore IP in direzione Altamura.

Non si hanno per il momento notizie sulle condizioni del conducente dell’autobus, un uomo di 65 anni, né su quelle di eventuali passeggeri presenti a bordo del mezzo.