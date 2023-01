Incidente sulla Milano-Malpensa: un morto e due feriti

Tragedia sulla strada statale SS 336 dove, nella mattina di mercoledì 11 gennaio, ha avuto luogo un incidente lungo la diramazione per l’aeroporto di Milano Malpensa. Il sinistro, avvenuto al chilometro 26.800 poco prima delle 8:30, ha causato un morto e due feriti. Traffico in tilt e bloccato in entrambe le direzioni, poi ripristinato dopo la messa in sicurezza del tratto.

Incidente sulla Milano-Malpensa: morto un uomo di 70 anni

L’incidente è avvenuto in direzione Malpensa all’altezza di Mesero (MI), in particolare nel tratto Mesero Sud/A4 e Magenta. Secondo quanto ricostruito, ha coinvolto tre auto che hanno impattato tra loro per cause ancora da accertare. Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare la morte di un uomo di 70 anni. Troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

Traumi più lievi, invece, per due uomini di 51 e 58 anni, che sono stati medicati sul posto e trasferiti in Pronto Soccorso rispettivamente in codice verde e giallo. Sul luogo del dramma è intervenuta l’eliambulanza al fine di soccorrere nel più breve tempo possibile le persone coinvolte. Non è ancora chiaro a bordo di quali auto stessero viaggiando i feriti.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Presenti sulla scena anche le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e la polstrada di Milano, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro. Le autorità hanno effettuato i rilievi di rito al fine di avere tutti i dettagli necessari a fornire un quadro completo dell’accaduto. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, la messa in sicurezza dei veicoli e la liberazione della strada. Si tratta di un tratto molto importante, che collega la città di Milano con il principale aeroporto di Malpensa. Attualmente la circolazione risulta ripristinata.