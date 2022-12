Incidente a Milano, auto contro autobus: morto un uomo di 48 anni

Gravissimo incidente a Milano questa mattina, 28 dicembre, verso le ore 7. Lo scontro è avvenuto tra un autobus e un’auto. A seguito dell’incidente, è morto un 48enne, che conduceva il mezzo privato. Stando a una prima ricostruzione, l’autista sarebbe stato colto da malore mentre conduceva il mezzo e avrebbe invaso la corsia opposta, dove si stava muovendo l’autobus. Lo scontro sarebbe stato inevitabile per l’autista del mezzo pubblico.

Incidente Milano, si scontra contro un autobus: morto un autista 48enne

Sul posto è intervenuto subito il personale del 118, con i vigili del fuoco. Autista dell’autobus e passeggeri che si trovavano nel mezzo in quel momento sarebbero rimasti illesi. Invece, il conducente dell’auto sarebbe stato trasportato in gravissime condizioni e in arresto cardiaco all’ospedale San Carlo di Milano, dove è spirato dopo qualche ora. Il 48enne si trovava su via Gozzoli quando è avvenuto l’incidente, a pochi passi da Cesano Boscone.

Per sicurezza, anche l’autista dell’autobus è stato trasportato in ospedale, ma in codice verde. Le dinamiche dell’incidente sono ora affidate alla polizia locale e sono tutt’ora da chiarire.

Non è l’unico caso

La polizia locale ha effettuato i rilievi, che saranno utili per chiarire le dinamiche dell’incidente. A quanto si apprende, il conducente si sarebbe sentito male quando è passato alla corsia opposta. solo pochi giorni fa, sempre nel Milanese, era avvenuto un altro incidente: una donna di origini senegalesi, anche lei di 48 anni, era stata investita da una limousine, riportando lesioni a livello lombare.

Dopo due giorni dalle sue dimissioni, la donna si era sentita di nuovo male, ma la seconda corsa in ospedale non era riuscita a salvarle la vita. La 48enne è morta dopo l’arrivo nella struttura sanitaria di Legnano. Anche in questo caso le indagini sono in corso.