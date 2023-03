Incidente a Mazara, auto non si ferma al posto di blocco: un morto e due feriti

Incidente mortale avvenuto nella notte nella periferia di Mazara del Vallo, provincia di Trapani. Il bilancio è di un morto e due feriti. Tre giovani non si sono fermati ad un posto di blocco della Polizia.

Incidente a Mazara del Vallo

L’incidente è avvenuto tra via Salemi e via della Pace, nella periferia della cittadina siciliana. Una Peugeot 407 con a bordo tre persone di origine straniera, due rumeni e una donna tunisina, stava viaggiando ad alta velocità e non si sarebbe fermata al posto di blocco della Polizia di Stato nei pressi di piazza Matteotti, fuggendo in direzione via Salemi. Dopo aver superato l’ospedale A. Ajello il conducente dell’auto in fuga, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo della vettura, che è finita contro il muro di un’abitazione all’incrocio con via della Pace, la strada che porta al cimitero comunale.

Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, è intervenuta anche una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi del caso. La procura di Marsala ora ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’incidente avvenuto. Chi indaga cercherà di ricostruire con precisione ciò che è avvenuto, per accertare in modo dettagliato le dinamiche dell’incidente mortale.

Un morto e due feriti

Per l’impatto contro il muro di cinta di un’abitazione, l’auto si è accartocciata ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i tre ragazzi dall’abitacolo. Uno di loro, di 20 o 30 anni, era già morto. Gli altri due feriti sono stati trasportati al vicino ospedale. L’unica donna a bordo, di origine tunisina, è anche incinta e, a causa delle ferite riportate, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Palermo. Anche l’altro ragazzo ferito è stato trasportato prima al vicino ospedale A. Ajello ed è poi trasferito a Palermo.