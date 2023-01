Incidente a Massafra, morti tre ragazzi di 13, 19 e 20 anni: grave un quarto amico

Tragedia a Massafra, in provincia di Taranto, dove domenica 22 gennaio 2023 si è verificato un incidente stradale in cui sono morti tre giovani ragazzi. L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un muretto di cemento e per loro non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Massafra

I fatti hanno avuto luogo lungo la provinciale che collega il comune a Martina Franca. Secondo quanto ricostruito, a bordo erano presenti un ragazzo di 20 anni – il conducente -, due fratelli di 13 e 19 anni e un altro giovane di cui non è nota l’età. La comitiva stava facendo ritorno a casa dopo aver trascorso un pranzo in compagnia e, nei pressi di un ex ristorante, l’auto su cui viaggiava ha sbandato finendo fuori strada e andando a sbattere contro un muretto.

A scoprire l’accaduto sono stati i genitori di Leonardo e Antonella Carucci (i due fratelli) che stavano seguendo a distanza l’auto dei quattro amici. Avendola vista accartocciata, hanno potuto intuire la tragedia che si era appena consumata e hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi. Questi ultimi, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei loro figli e del conducente, Leo Conte. Salvo invece il quarto giovane, trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto un trauma cranico commotivo e fratture multiple agli arti superiori e inferiori.

Il dolore della città

Presenti sul posto anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e polizia locale, che hanno chiuso il tratto interessato dal sinistro per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause dell’accaduto, che potrebbero essere ricondotte alla pioggia e all’asfalto bagnato.

La notizia della morte dei tre giovanissimi, tutti di Massafra, ha sconvolto l’intera comunità. «Apprendere questa terrificante notizia – ha affermato il sindaco – lascia senza parole. È una tragedia immane. Alle famiglie che stanno attraversando questo inferno agghiacciante giunga il cordoglio dell’intera comunità massafrese». Per il giorno dei funerali, il primo cittadino ha già proclamato il lutto cittadino.