Incidente a Massa Lombarda, ciclista morto investito: chi era Valter Golfieri

Sabato 10 aprile è morto in un incidente stradale a Massa Lombarda l’imprenditore Valter Golfieri. L’uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto mentre viaggiava a bordo della sua bici.

Incidente a Massa Lombarda

Il 73enne si trovava in sella alla sua bici in Viale Resistenza insieme ad alcuni amici cicloamatori come lui quando, ad un certo punto, ha sbandato. Secondo le prime ricostruzioni, in quel momento nell’altra corsia arrivava una Mercedes e l’uomo sarebbe andato a scontrarsi contro l’auto che sopraggiungeva. La conducente, una 40enne residente nel ravennate, era diretta verso il centro della cittadina e, stando ai primi accertamenti, procedeva a velocità molto ridotta.

L’imprenditore è stato sbalzato sull’asfalto riportando gravissimi traumi. Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi. Il personale sanitario, dopo una primissima valutazione delle condizioni dell’uomo, gli ha praticato la rianimazione cardiopolmonare, chiedendo anche l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo dopo pochi minuti è atterrato al campo sportivo Dini e Salvalai, vicino al luogo dell’incidente. I tentativi di rianimarlo però si sono rivelati vani e il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista. Per consentire i soccorsi ed i rilievi di legge, un breve tratto di Viale della Resistenza, dove è avvenuto l’incidente, è stato interdetto al traffico per alcune decine di minuti.

Chi era Valter Golfieri

L’uomo era molto noto a Osteria Grande, quartiere di Castel San Pietro, dove abitava. Era uno dei fondatori e direttore generale della Cablotech, azienda fondata nel 1993 che si occupa di cablaggi. «Un’altra perdita profonda per il paese, per il suo essere e sperare», scrive il primo cittadino di Castel San Pietro, Fausto Tinti, che ricorda la passione di Golfieri per la bicicletta e per il ciclismo. La sua azienda, infatti, sponsorizzava il team di ragazzi under 23 della Biotraining Cycling Team.