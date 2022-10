Incidente a Marcena, tir si ribalta su un’auto: donna morta sul colpo

Gravissimo incidente a Marcena alle ore 07:45 di oggi, 26 ottobre. Un tir ha prima colpito una Mini sul ramo casentinese della 71, poi si è ribaltato, schiacciano la Lancia Y su cui viaggiava Linda Cecconi. La 41enne è morta sul colpo. Lascia un figlio di 11 anni. L’incidente ha coinvolto anche un’altra auto con tre persone a bordo, rimaste poi ferite.

Incidente Marcena, tragico bilancio: muore Linda Cecconi, 3 feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario della Misericordia di Subbiano, la polizia municipale per accertare le dinamiche dell’incidente ed effettuare i primi rilievi, l’ambulanza della Misericordia e della Croce Bianca di Arezzo e l’automedica del capoluogo. La donna lavorava allo Sportello Unico del Comune di Arezzo ed era figlia dell’ex comandante della polizia municipale Mauro Cecconi.

«Sgomento e commozione. Sono i sentimenti che emergono dopo avere appreso la notizia della tragedia avvenuta lungo la strada regionale 71. Alla circostanza già di per sé drammatica si aggiunge il fatto che la giovane donna deceduta nell’incidente era una dipendente del Comune di Arezzo. E stava peraltro recandosi, come ogni giorno di servizio, nell’ufficio dov’era stata assegnata dallo scorso 31 dicembre. Ci sentiamo dunque doppiamente coinvolti ed esprimiamo, a nome dell’intera giunta e di tutta l’amministrazione comunale, la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi. È un giorno triste, di quelli che non vorremmo mai vivere». Hanno commentato così la vicenda il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l’assessore Giovanna Carlettini

La donna, che ora lascia marito e figlio di 11 anni, è stata ricordata anche da un altro comune della provincia, Cortona, dove aveva lavorato per sei mesi. «L’Amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di Cortona esprimono cordoglio per la scomparsa di Linda Cecconi, vittima dell’incidente stradale accaduto stamani a Marcena. Cecconi nel 2021 per circa sei mesi è stata al lavoro a Cortona negli uffici del personale del municipio, prima di passare al Comune di Arezzo. Solare, gentile e competente così la ricordano i colleghi del Comune che stamani hanno appreso la tragica notizia. Ai familiari vanno le condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutti i dipendenti» la ricordano.

Purtroppo, dopo averla estratta dalle lamiere, gli operatori hanno potuto solo riscontrare il decesso della donna.