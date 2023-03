Incidente a Marcallo con Casone, scontro tra due auto: cinque feriti

Brutto incidente a Marcallo con Casone, in provincia di Milano: due auto si sono scontrate violentemente. L’incidente ha mandato in tilt la circolazione creando rallentamenti per tutto il tratto: sul posto è arrivato anche l’elisoccorso per velocizzare le operazioni di soccorso e salvare i feriti.

La dinamica dello scontro a Marcallo con Casone e l’arrivo dei soccorsi

Il bilancio per l’incidente a Marcallo con Casone è di 5 feriti ma nessuno di essi è in pericolo di vita. E, vista la violenta dinamica che ha creato una carambola durante lo scontro, è stata una buona notizia per i soccorsi. Il grave incidente è stato segnalato alle autorità locali poco prima delle 10 di giovedì lungo la Strada statale 336, cioè la Superstrada in direzione Malpensa. Le due auto si sono scontrate all’altezza del chilometro 27 nel territorio di Marcallo con Casone, tra le uscite Magenta/Ss11 e Messero/A4. Sul posto immediatamente sono giunte tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Stando alle primissime notizie il codice d’uscita era rosso ma poi è stato declassato a giallo. La paziente più grave è una 14enne con sospette fratture al femore e bacino. La ragazza è rimasta incastrata per parecchio tempo tra le lamiere dell’auto sulla quale viaggiava nel sedile posteriore. Con lei era presente un’altra persona. Per estrarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con due squadre attrezzate.

Chi sono i feriti coinvolti nell’incidente

L’incidente stradale di Marcallo con Casone ha fatto registrare 5 feriti. Oltre alla ragazza 14enne, che era il ferito più grave, c’è una 46enne e tre uomini di 23, 47 e 57 anni. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Niguarda, San Carlo e Legnano per gli accertamenti necessari. La polizia stradale di Magenta ha gestito il traffico paralizzato per permettere ai soccorsi di assistere i feriti e liberare la ragazzina e per effettuare i vari rilievi, così da comprendere le cause che hanno portato allo scontro.