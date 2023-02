Incidente a Marano, auto contro scooter: morto un uomo di 60 anni

Tragico incidente a Marano, in provincia di Napoli. Un uomo di 60 anni a bordo di uno scooter si è scontrato contro un’auto guidata da un uomo di 43 anni. Ad avere la peggio è stato l’uomo 60enne che è morto a causa dell’impatto. Ora gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica per comprendere l’evento nei dettagli.

L’incidente fatale a Marano di Napoli

Pasquale Gaudino, di 60 anni, è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 febbraio a causa di uno scontro fatale con un’auto a Marano di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto nei pressi di via Castel Belvedere, nelle vicinanze della cosiddetta Rotonda Maradona, che mette in collegamento Marano con i comuni di Quarto, Giugliano e Villaricca.

L’uomo di 60 anni era a bordo di una vespa e si è scontrato contro una Volkswagen Polo guidata da un uomo di 43 anni. Per cause ancora ignote, visto che gli agenti stanno continuando a indagare, l’auto si sarebbe trovata sulla corsia opposta e si sarebbe scontrata con lo scooter. Lo scontro è stato fortissimo e Pasquale Gaudino ha perso la vita.

L’arrivo dei soccorsi e la disposizione dell’autopsia

Sul luogo dell’incidente a Marano sono intervenuti prontamente gli operatori del 118. Tuttavia, questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Pasquale Gaudino. Ad ogni modo, come da prassi, la salma dell’uomo morto nello scontro è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, il corpo è stato trasferito all’Ospedale San Giuliano di Giugliano dove verrà effettuata l’autopsia. Da questo esame si cercheranno di capire le cause effettive che hanno portato alla morte dell’uomo.

Ovviamente, sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire chiaramente la dinamica di ciò che è accaduto. Per il conducente 43enne della Volkswagen Polo sono previsti gli esami tossicologici per determinare il suo stato al momento della guida.