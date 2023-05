Incidente a Manfredonia, auto contro moto: morto un geometra cinquantenne

Brutto incidente oggi a Manfredonia, c’è stato uno scontro auto contro moto e a causa di ciò ha perso la vita un geometra cinquantenne. L’uomo è morto sul colpo e i soccorritori arrivati sul luogo hanno provato a rianimarlo senza però successo.

La dinamica dell’incidente a Manfredonia

Non è ancora molto chiara la dinamica dell’incidente avvenuto a Manfredonia questo pomeriggio. Ad ogni modo, secondo una prima ricostruzione, il geometra cinquantenne era alla guida di una moto e proseguiva senza problemi verso viale Miramare. Improvvisamente, l’uomo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un’auto che procedeva nel senso opposto. Subito sono stati allertati i soccorsi e in poco tempo gli operatori sanitari sono giunti sul luogo. Purtroppo era troppo tardi perché l’uomo di 50 anni aveva già perso la vita. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del geometra, molto conosciuto nella comunità di Manfredonia. Inoltre, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche agenti della polizia e della polizia locale. Questi ultimi hanno effettuato i rilievi e hanno poi transennato l’area, limitando l’accesso a persone e curiosi che volevano comprendere cosa fosse successo. Ora toccherà agli inquirenti comprendere di più sulla vicenda, ricostruire attentamente la dinamica dell’incidente e capire perché l’uomo abbia perso il controllo del suo veicolo.

Continuano gli incidenti sulle strade italiane

Purtroppo quello di Manfredonia è l’ennesimo incidente sulle strade italiane che ogni giorno si tingono di sangue. Nei giorni scorsi a perdere la vita era stato un giovane di 24 anni, Fortunato Petrucci che a Maranello si è schiantato con la sua auto contro un Fiat Doblò con a bordo due uomini. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare mentre la fidanzata di 18 anni che era accanto a lui nell’auto e gli altri uomini coinvolti sono stati trasportati in ospedale.