Incidente stradale a Lucca, camion contro furgone: sei operai feriti

Paura a Lucca, dove intorno alle 7 di stamattina si è verificato un incidente stradale. Il luogo preciso è all’altezza del Cimitero dell’Arancio, in via Romana. A scontrarsi un furgone, con all’interno sei operai, contro un camion.

Incidente stradale a Lucca

Secondo quanto ricostruito, un furgoncino (Opel Vivaro) a bordo del quale si trovavano sei operai diretti sul posto di lavoro si è scontrato con un camion e i sei occupanti sono rimasti feriti. Stando a quanto appreso dai rilievi eseguiti dalla Polizia Municipale di Lucca, il furgone diretto verso il centro città avrebbe invaso la corsia opposta, dove stava transitando il mezzo pesante. Sembra che più volte il conducente del camion abbia suonato il clacson, ma invano: lo scontro è stato inevitabile.

Non si esclude che uno dei motivi che hanno causato questo incidente sia un colpo di sonno da parte del conducente del furgoncino Opel. La prima ipotesi, al vaglio della Polizia Municipale, è che il furgone sia piombato diretto verso il camion. Sul mezzo, che è stato spostato nel parcheggio davanti al Cimitero dell’Arancio, gli agenti hanno svolto i controlli di routine.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i soccorsi. Tre feriti, i più gravi, sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso. Uno è stato trasportato al pronto soccorso del vicino Ospedale San Luca, mentre gli altri due, il conducente e un passeggero, sono stati condotti con l’elisoccorso all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana Cisanello. Meno gravi invece le condizioni degli altri tre operai, ricoverati in codice giallo. Rimasto infine illeso il conducente del mezzo pesante.

Via Romana è rimasta chiusa a lungo per i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. Si sono formate delle lunghe code sia sulla strada del nuovo ospedale che sulla Via di Tiglio, vicino al Grand Hotel Guinigi. La circolazione stradale è ritornata a senso unico alternato dalle 9.