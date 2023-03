Incidente a Lerchi di Città di Castello: morto un ragazzo 24 anni

Un 24enne ha perso la vita questa mattina nel tragico schianto con la sua Fiat Panda e un camion lungo la SP221 vicino a Lerchi di Città di Castello, in provincia di Perugia. Inutili i tentativi di soccorso degli operatori giunti sul luogo, il giovane è morto sul colpo.

La dinamica dell’incidente a Lerchi di Città di Castello

Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale accaduto vicino a Lerchi di Città di Castello, in provincia di Perugia. I mezzi che si sono scontrati sono un camion e un’automobile Fiat Panda. La vittima è stato proprio il conducente della Panda. La dinamica di quanto accaduto non è stata del tutto confermata ed è in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto verso le 10 vicino alla frazione di Lerchi, lungo la strada provinciale SP221 che collega Città di Castello ad Arezzo. Il giovane di 24 anni stava percorrendo la strada a bordo della sua Fiat Panda quando si sarebbe scontrato frontalmente contro il mezzo pesante, in prossimità del bivio con la strada provinciale SP201 che porta alla frazione di Celle. Le autorità non hanno ancora diffuso il nome della giovane vittima, ma dalle informazioni trapelate dalla stampa locale si apprende che il 24enne era residente nel comune di Città di Castello. Inutili i soccorsi del 118 arrivati in meno di un minuto perché il giovane è morto sul colpo.

I problemi alla viabilità in queste ore

Oltre ai soccorsi medici, sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia stradale e locale per effettuare i vari rilievi fondamentali a ricostruire la dinamica dello scontro tra auto e camion. Per permettere di svolgere gli accertamenti del caso, la strada che collega Città di Castello ad Arezzo è stata chiusa al traffico causando ingenti rallentamenti disagi e lunghe code per gli automobilisti, in viaggio sia in direzione Toscana sia in direzione Umbria.