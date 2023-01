Incidente tra Legnaro e Piove di Sacco, auto fuori strada: tre morti

Un tragico incidente si è verificato nella notte a cavallo tra domenica 15 gennaio 2022 e lunedì 16 sulla strada statale 516 Piovese, via Romea, all’altezza del civico 172 tra Legnaro e Piove di Sacco, in provincia di Padova. L’incidente ha coinvolto una Audi A6 e, purtroppo, sono da registrare ben tre vittime che viaggiavano sull’auto.

Incidente mortale tra Legnaro e Piove di Sacco

Ancora in fase di definizione la corretta dinamica dei fatti. Stando a quanto fin qui ricostruito, l’Audi A6 su cui viaggiavano le tre vittime sarebbe uscita dalla carreggiata – per cause ancora non note – nel tratto compreso tra Legnaro e Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Il veicolo si sarebbe ribaltato più volte su stesso e una delle persone al suo interno sarebbe stata sbalzata fuori dal mezzo, mentre le altre due sarebbero rimaste incastrate all’interno, con i Vigili del Fuoco che avrebbero provveduto ad estrarli. Sul luogo dell’incidente sono inoltre intervenuti i Carabinieri di Piove di Sacco per effettuare i rilievi volti ad accertare le responsabilità del sinistro.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine

In base a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, al loro arrivo sul luogo dell’incidente avrebbero trovato una scena tremenda con le tre persone coinvolte già tutte decedute. I tre viaggiatori sarebbero dunque morti sul colpo a causa di un impatto molto violento. A bordo dell’Audi A6 si trovavano Martina Pagnin, 47enne di Legnaro, Diego Rampazzo, 47enne di Sant’Angelo di Piove di Sacco e Eduard Ndoj, 46enne albanese di Pontelongo. Alla guida del mezzo c’era proprio Ndoj. Come detto, restano ancora molti i dubbi sulla dinamica dell’incidente e sul perché la vettura sia finita, ribaltandosi, fuori strada. Sarà compito delle forse dell’ordine, a seguito dei rilievi e delle analisi sul corpo delle vittime, accertare cosa sia davvero accaduto sulla statale 516.